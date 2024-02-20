Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti! - Son dakika Sakarya haberleri

        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 65 yaşındaki A.Y., gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu 43 yaşındaki Barış Demir'i tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı A.Y.'nin şizofreni hastası olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 07:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

        GÜRÜLTÜ NEDENİYLE TARTIŞTILAR

        DHA ve AA'da yer alan habere göre A.Y. (65) isimli şizofren hastası, aynı apartmanda oturan komşusu Barış Demir (43) ile gürültü nedeniyle tartıştı.

        EVE GİDİP TÜFEĞİNİ ALDI

        Tartışmanın büyümesiyle A.Y., evine gidip tüfeğini aldıktan sonra Barış Demir'in oturduğu daireye girdi.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        A.Y., Barış Demir'in evinde, yatalak babasının yanında tüfeği ateşledi. Barış Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Barış Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Barış Demir’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        Habertürk Anasayfa