Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!

Bursa'da olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada meydana geldi. 640'ncı sokaktaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Emre Şentürk (23), aile fertleri uyuduktan sonra babası Niyazi Şentürk'le (50) tartışmaya başladı.

Silah sesi üzerine uyanan aile fertleri Niyazi Şentürk'ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silah sesini duyarak sokağa çıkan komşularının, elinde çorap ve ayakkabıları ile kaçarken gördüklerini söylediği Emre Şentürk, olaydan 1 saat sonra, 5 kilometre mesafede, Bağlarbaşı Mahallesi´ndeki bir sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

"BABAM 'EVİ TAŞIYALIM' DEDİ, KONU UZAYINCA TARTIŞMAYA BAŞLADIK´"

Bir alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışan ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Şentürk´ün emniyetteki ifadesinde, "Gece işten geldikten sonra annem ve kız kardeşim uyurken, babamla sohbet ettik. Daha önceden psikolojik sorunlarım olduğu için babam, `Oğlum niye içine kapanıyorsun. İstersen evi taşıyalım´ dedi. Konu uzayınca tartışmaya başladık" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.