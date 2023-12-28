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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni! - En son haberler

        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!

        Bursa'da, babası 50 yaşındaki Niyazi Şentürk´ü pompalı tüfekle vurarak öldüren 23 yaşındaki Emre Şentürk´ün, eline çorap ve ayakkabılarını alıp, yalın ayak kaçtığı ortaya çıktı. Olaydan 1 saat sonra yakalanan Şentürk´ün emniyetteki işlemleri sürerken, cinayetin gerekçesi "Pes" dedirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:25
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        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
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        Bursa'da olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada meydana geldi. 640'ncı sokaktaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Emre Şentürk (23), aile fertleri uyuduktan sonra babası Niyazi Şentürk'le (50) tartışmaya başladı.

        BABASINA 'POMPALI'YLA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Emre Şentürk, babasına ateş açtı. Karın boşluğundan yaralanan Niyazi Şentürk kanlar içinde yere yığılırken, Emre Şentürk evden kaçtı.

        İKİ ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

        Silah sesi üzerine uyanan aile fertleri Niyazi Şentürk'ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL EVLAT OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        EVDEN YALIN AYAK KAÇMIŞ

        Silah sesini duyarak sokağa çıkan komşularının, elinde çorap ve ayakkabıları ile kaçarken gördüklerini söylediği Emre Şentürk, olaydan 1 saat sonra, 5 kilometre mesafede, Bağlarbaşı Mahallesi´ndeki bir sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

        "BABAM 'EVİ TAŞIYALIM' DEDİ, KONU UZAYINCA TARTIŞMAYA BAŞLADIK´"

        Bir alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışan ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Şentürk´ün emniyetteki ifadesinde, "Gece işten geldikten sonra annem ve kız kardeşim uyurken, babamla sohbet ettik. Daha önceden psikolojik sorunlarım olduğu için babam, `Oğlum niye içine kapanıyorsun. İstersen evi taşıyalım´ dedi. Konu uzayınca tartışmaya başladık" dediği öğrenildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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