Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!

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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

Foto: İHA ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GÖNDERİLDİ Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Foto: İHA Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D’ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu. REKLAM Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Foto: İHA Gözaltına alınan İ.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.