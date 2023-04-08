Babanın romanı, kızının TikTok videosundan sonra rekor kırdı

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Lloyd Devereux Richards 'Stone Maidens' adlı kitabı ilk kez 2012 yılında yayınladı. Kitap, Indiana'da bir katilin peşine düşen bir FBI ajanını konu alan bir gerilim romanıydı. Ancak kitap yayınlandığında heyecan uyandırmayı başaramadı ve kimse satın almadı.

Kızı Richards şansını TikTok'ta denemeye karar verdi. Marguerite Richards babasının 11 yıl önce çıkardığı gerilim romanıyla övünen bir TikTok videosu hazırladığında sadece biraz ilgi uyandırmayı umuyordu. Birkaç düzine yeni okuyucu kazandırsa dahi babasının sevineceğini düşündü. Bu yüzden ilk başlarda birkaç olumlu yorum geldiğinde babası için güzel bir şey yapmış olmaktan memnundu.

Ancak onun bile tahmin edemediği şey gerçekleşti ve Şubat ayında paylaştığı videoyu birkaç hafta içinde 48 milyona yakın insan görüntüledi ve babasının kitabı Amazon'un En Çok Satanlar listesinde zirveye çıktı.

CNN'e konuşan Marguerite Richards "Babamın kitabı için ne kadar zaman, çaba ve tutku harcadığını gördüm. Onun ne kadar güzel bir hikaye anlatıcısı olduğunu biliyorum. Yazmayı hiç bırakmadı ve her zaman pozitif kaldı. Babam TikTok'un ne olduğundan pek emin değildi ama çok memnun oldu ve minnettar kaldı. İnsanların onu takdir etmesini seviyorum. Bazı markalar bile yorum yaptı. Birkaç hafta önce bu insanlar onun kim olduğunu bilmiyordu" diye konuştu.

BBC'ye konuşan Lloyd Devereux Richards ise "Geçtiğimiz süreç benim için gerçekten akıl almaz bir deneyim oldu. Ancak, bir yazar için en önemli şeyin asla hayır cevabını kabul etmemek ve asla ama asla pes etmemek olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Richards gördüğü yoğun ilginin ardından Amazon'daki biyografisine göre şu anda kitabın devamı üzerinde çalışıyor.

* Haberin görseli TikTok'taki videodan servis edilmiştir.

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