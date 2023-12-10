Babacan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi 75 yaşındaki Güner Babacan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasetçi katıldı
Ankara'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın vefat eden annesi Güner Babacan (75) için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı.
CENAZEYE BİRÇOK SİYASİ KATILDI
İHA'da yer alan habere göre ardından Güner’in cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.
GEÇEN AY DA BABASI VEFAT ETMİŞTİ
Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti.