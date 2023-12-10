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        Haberler Gündem Babacan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Babacan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi 75 yaşındaki Güner Babacan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasetçi katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:51
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        Babacan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        Ankara'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın vefat eden annesi Güner Babacan (75) için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı.

        CENAZEYE BİRÇOK SİYASİ KATILDI

        İHA'da yer alan habere göre ardından Güner’in cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

        GEÇEN AY DA BABASI VEFAT ETMİŞTİ

        Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti.

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        #ali babacan
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