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        Haberler Gündem Güncel Baba ve oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi | Son dakika haberleri

        Baba ve oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi

        Niğde'de bir kişi, baba ile oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:22
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        Baba ve oğlun kavgası kanlı bitti
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        Niğde merkeze bağlı Bağlama beldesinde H.A. (45) ile oğlu C.A. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgayı ayırmak isteyen M.A. (52), C.A'nın tabancasından çıkan kurşunla sırtından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olaydan sonra firar eden şüpheli C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        #Niğde
        #kavga
        #ölüm
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