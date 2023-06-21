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Mardin'de baba ve 3 yaşındaki kızına acı veda!

Mardin'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Muhammed Kesler ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve kızı, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi

Giriş: 21.06.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Baba ve 3 yaşındaki kızına acı veda
DHA

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.Y.A.'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur'a çarptı.

Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Kesler ile buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Ravza Nur kurtarılamadı.

Baba ve kızının cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y.A.'nın işlemleri devam ediyor.

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