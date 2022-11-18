Baba'nın 25. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Selahattin'in söyledikleri üzerine Emin kötü bir şey yaptığından şüphelenmeye başlarken, bunu duyan Kadir'in ne yapacağı merak konusu oluyor. Begüm'ün "O çok sevdiğin karını bile alacağım elinden" sözleri İlhan'ı çileden çıkarırken Kadir, Firuze için Selahattin'in evine giriyor. Selahattin'in camına taşla birlikte bir not atan Kadir'in tehlikeli hamlesi dikkat çekerken Kadir, Emin ve Selahattin arasında giderek artan gerilim izleyicide heyecan uyandırıyor.
BABA'NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ölümle burun buruna gelen İlhan'ın hayatını Servet kurtardı. İlhan hastaneye yetiştirildi, hastanede olduğunu öğrenip onu görmeye gelen Begüm ise İlhan'ın Çöpköy'de yaşadığını öğrendi. Begüm, İlhan'a zarar gelmemesi için Selahattin'le konuşarak onu sert bir şekilde uyardı. Selahattin Çöpköy'de insanların erzak almasını engelleyecek yeni bir hamle yaptı. Bunun üzerine Emin, Çöpköy halkını yardımlaşmaya çağırarak yemek yapmak için herkesin elindeki malzemeleri ortaya koymasını teklif etti. İnsanları bir araya getirerek direniş başlatan Emin'in bu hamlesi Selahattin'i çileden çıkardı. Annesinin sevgilisinin şantaj yapması yüzünden Firuze, Selahattin'den gizlice para aldı. Selahattin çalınan parayı bulup getirmesi için Kadir'i görevlendirdi. Kadir elinden gelen her şeyi yapsa da Selahattin hep bir adım öne geçti. Servet'in gizlediği eski bir arabayı tamir edip satmaya çalışan Kadir'e Selahattin engel olur. Tam bu sırada Çöpköy halkı, Kadir'e yardım edebilmek için aralarında para toplayarak Selahattin'in parasını tamamladı. Kadir bölümün finalinde Selahattin'e parasını teslim etti. Bu sırada Selahattin, Kadir'i ailesiyle tehdit ederek Emin'in Salih ve ailesi için yaptığı evi yıkmasını istedi. Çaresiz kalan Kadir, eline balyozu aldı ve evi yıkmaya başladı. Emin oğluna engel olmaya çalışırken Selahattin, "Bütün bunları senin için yapıyor" sözleriyle Emin'i derinden sarstı.
İşte Baba'nın 25. Bölüm Tanıtımı;
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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