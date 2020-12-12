1990 yılında vizyona giren ve unutulmaz filmlerden biri olmayı başaran Baba 3 filmine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

BABA 3 KONUSU NE?

Michael Corleone yıllardır başarmak istediği şey, aileyi bir suç örgütü konumundan çıkartıp yasal iş yapan bir aile haline getirme projesini yeniden ele almaktadır. Bunun için dindar kılığına bürünüp Vatikan’ın sahibi olduğu bir şirkete ortak olmak istemektedir. Bunun için Kardinal Labirtoni’ye 600 milyon dolar rüşvet vermiştir. Onlar da bu parayı alıp üstüne yatmışlardır ve bu durum Corleone ailesini tam anlamıyla tekrar savaşa sürükler.

Bundan sonra düşmanları Michael’i ortadan kaldırmayı bile düşünürler. Michael artık günahlarından arınmak ve bir daha günah işlememek üzere günah çıkarmak ister. Bu işlere onun yerine birisinin bakmasının zamanı gelmiştir. Michael’in yeğeni olan Vincenzo “Vincent” Mancini , Michael’ın kızı Mary’i sevmektedir. Michael bu ilişkiyi istememektedir. Michael, Vincent Mancini’yi kendi konumuna getirir ancak kızının peşini bırakması şartıyla. Artık Don Vincenzo Corleone’dir.

Vincent, Sonny’nin oğludur ve o da babası gibi çabuk öfkelenen bir yapıya sahiptir.Vincent aile düşmanlarını, Michael’in oğlu Anthony’nin opera gecesi sırasında ortadan kaldırttırır. Gecenin sonunda, Michael Corleone ve kızı Mary kiralık katil tarafından vurulur. Mary ölür. Kurşun babasının omzuna isabet eder. Filmin sonunda Michael, Sicilya’daki evinin bahçesinde, oturduğu sandalyeden düşer ve hayata gözlerini yumar.

BABA 3 OYUNCULARI KİMLER?

Al Pacino

Diane Keaton

Andy Garcia

Talia Shire

Sofia Coppola

Eli Wallach

George Hamilton

Joe Mantegna

Bridget Fonda