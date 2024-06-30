Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu izledi

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Bu yıl 98. kez koşulan Gazi Koşusu'nu Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da Veliefendi Hipodromu'nda takip etti.

Tribünde locada oturan Yıldırım'ın yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Aziz Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan bazı taraftarlara da selam verdi.