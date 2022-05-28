Aziz Sancar Teknofest Azerbaycan'ı ziyaret etti

AA

Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen Teknofest Azerbaycan'da stantları ziyaret etti.

Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi" dedi.

Sancar, İki Govan ve Akıncı gibi hava araçlarını inceledi, daha sonra yarışma alanını gezdi. Yarışmacılar, Sancar ile fotoğraf çektirip imzasını aldı.

Sancar'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.