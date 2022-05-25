Aziz'in bir gruba öfkeyle saldırdığı tanıtımda neden kavga ettiği merak konusu olurken, kurdukları tuzağa Adem'in düştüğünü öğrenen Pierre şoke oluyor.

"HER ŞEYİ KENAN BEY İSTEDİ..."

Aziz, "Eğer Efnan'ın kaçırılmasının arkasında sen çıkarsan, en ufak bir dahilin varsa bu sefer canını alırım!" sözleriyle Pierre'i açıkça tehdit ederken Aziz, yakaladığı bir adamı konuşturunca her şeyi Kenan'ın istediğini öğreniyor.

AZİZ'İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Pierre aldığı yenilgiden sonra Feridun'dan şüphelenmeye başladı ve onu takibe aldı. Feridun'un Aziz'e gizlice mektup gönderdiğine tanık oldu. Aziz'e ulaştırılan mektupta Galip Payidar'a suikast düzenleneceği yazıyordu. Telaşla amcasına ulaşan Aziz onu kalabalıktan uzaklaştırmak isterken suikast girişimi gerçekleşti. Aziz silahlı kişiyi görünce amcasının üzerine atlayarak onu kurtarmayı başardı. Pierre artık Feridun'un Aziz'le çalıştığından emindi. Feridun'u yemeğe davet eden Pierre, içkisine ilaç katarak korkunç bir tuzak hazırladı. Fenalaşan Feridun, Pierre'in eline düştü. Feridun'u zindana bağlayan Pierre gerçekleri öğrenmeye çalıştı ancak istediği itirafları alamadı. Feridun'a silah doğrultan Pierre bir anda kendisini namlunun ucunda buldu.

Pierre'in elinden kurtulan Feridun, onu öldüreceğini düşünerek her şeyi itiraf etti ancak tam tetiği çekeceği sırada Fransua, Feridun'u vurarak Pierre'i kurtardı. Kenan, kendisine tanınan istisnalar kalkınca ve vekil olma şansını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca tehlikeli bir plan yaptı. Pierre'in karşısına çıkarak Aziz'i ona vermesi karşılığında bir anlaşma teklif etti. Kenan bu uğurda Efnan'ı yem olarak kullandı. Hiçbir yerde Efnan'ı bulamayan Aziz sevdiği kadını kaybetme korkusuyla korku dolu anlar yaşarken Kenan, kaçırdığı Efnan'ın ağır sözleri karşısında kendisini tutamadı ve Aziz ile kardeş olduklarını itiraf etti.

Çaresizce şehrin sokaklarında ilerleyen Aziz aniden bir gencin eline sıkıştırdığı mektupla şaşırdı. Mektupta kaçırılan bir kadının adresi yazıyordu. Kenan'ın Efnan'ı kaçırdığından habersiz olan Pierre durumu öğrenince genç kadını kendisinin kurtaracağını söyledi ve oyununu başlattı. Adem Aziz'e yazan adrese tek başına gitmemesi gerektiğini söylerken ikinci bir mektup daha geldi. Bu mektupta ise farklı bir adres yazıyordu. Tuzağa çekilen Aziz'in gitmekten başka şansı yoktu. Aziz ve Adem verilen mektuplarda yazan adreslere gitti. Aziz'in gittiği kulübede Kenan, Pierre ve Efnan vardı. Kenan, Pierre ve Aziz birbirine silah doğrulturken nefesler tutuldu. Finalde Adem'in gittiği kulübede büyük bir patlama yaşanırken Aziz, Pierre ve Kenan'ın bulunduğu kulübeden ise silah sesi duyuldu. Vurulan kişi kimdi? Adem'e ne olacaktı? Nefeslerin tutulduğu anlardan sonra izleyiciler tüm bu soruların yanıtını merakla bekliyor.