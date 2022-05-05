Maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşüyor. Ölümden dönen Dilruba'nın Efnan'dan ne istediği akıllarda soru işareti bırakırken Aziz, Feridun'a silahını doğrultuyor ve kim olduğunu sorguluyor. Pierre'in Mösyö Milan olarak tanıdığı Feridun'un gerçekte kim olduğu ise izleyicide de büyük merak uyandırıyor. Maskeli adam, gizlice Pierre'in odasına girerken askerler tarafından yakalanıyor. Pierre'in maskeyi kaldırdığında kiminle karşılaşacağı heyecanla bekleniyor.

İşte Aziz'in 24. Bölüm 2. Tanıtımı;

AZİZ'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in yeni görevi, Aziz ile Efnan ilişkisinde yeni bir perde açar. Efnan, Aziz ile ilgili kaygılanmaya başlar. Pierre, Aziz'in kendi yerine aday gösterdiği Galip ile ilgili harekete geçer. Galip'in tutuklanması Payidarların zor günler yaşamasına neden olur. Bu sırada Dilruba hayata dönmüştür. Adem ile Dilruba arasında buzlar erirken, Dilruba çocuğunun geleceği için bir karara varacaktır. Maskeli kahraman tarafından yenilgiye uğratılan Pierre, intikam almak için harekete geçer.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!