Azimut Portföy, arazi odaklı gayrimenkul yatırım fonu kurdu

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Türkiye’de yatırım fonlarına yerli yatırımcıların ilgisi güçlü şekilde artış göstermeye devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri 9 Eylül itibariyle fonlarda yatırımcı sayısının 5 milyon 285 bin 562 kişiye, portföy büyüklüğünün ise 3.75 trilyon TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Yatırım fonlarına duyulan ilgi fon şirketlerinin bu alanda yenilikçi yaklaşımlar ile sürdürülebilir ve yüksek getiri sağlamayı hedefleyen çözümler üretmesinin de önünü açıyor. Quvars İnvest ve Azimut Grubu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Azimut Portföy Yönetimi tarafından kurulan arazi odaklı gayrimenkul yatırım fonu bu arayışlara cevap vermek üzere kuruldu.

REKLAM 'FİYATLAR BASKILANMIŞKEN OLUŞTURDUK' Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. II. Gayrimenkul Yatırım Fonu lansmanı açılış konuşmasını gerçekleştiren Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Murat Salar, şunları söyledi: “Azimut Portföy olarak yaklaşık 280 Milyar TL varlık büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketiyiz. Portföy yönetim sektöründe Türkiye’de 3 ayrı yatırım grubu bulunuyor. Bunlardan ilki bizim de kaslarımızın en güçlü olduğu alan olan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları. Azimut Portföy olarak biz geçtiğimiz sene sonuna kadar diğer iki yatırım grubu olan Gayrimenkul Yatırım ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları alanlarında aktif bir şekilde aksiyon almadık. Geçtiğimiz sene sonunda, en son kurduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz u ilk yatırımını yaptı. Girişim Sermayesi Fonu tarafında bu fonu hazırlarken bu işin teknik tarafını bizden daha yapabilecek, müşterilerimize sunduğumuz zaman doğru değerlemelerle girip, doğru değerlemelerle çıkabileceğimiz şirketleri de bulabilecek gruplarla iş ortaklıkları yaptık. Şimdi aynı modeli Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafında uygulayacağız. Bugün konuşacağımız Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. II. Gayrimenkul Yatırım Fonu bunlardan ilki olacak. Gayrimenkul yatırımları Türk insanının aşina olduğu enstrümanlardan biri. Biliyorsunuz Türkiye’de iki ürün çok rağbet görüyor. Bunlardan bir tanesi altın, diğeri ise gayrimenkul. Bu nedenle bu alanda tecrübesi, deneyimi olan Quvars İnvest ile yaklaşık 8-9 aydır yaptığımız toplantılar neticesinde elimizden geldiği kadar riskleri bertaraf ederek birlikte kuracağımız ilk fonun yatırım iznini Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldık. Ürün geliştirilmesini, fonun içine alınacak varlıkların belirlenmesi, değerlerinin tespiti gibi çalışmaların hepsi bu konuda önemli tecrübeleri ve başarıları bulunan Quvars İnvest Murat Döker ve ekibi tarafından yapılacak ve en nihayetinde birlikte karar vereceğiz. Şu an zamanlama olarak bu fonun oluşturulmasında en doğru zaman. Çünkü son 1.5 yıldır uygulanan ekonomi politikası gayrimenkul fiyatlarının da baskılanmasına neden oluyor. Biz de böyle bir dönemde, yani fiyatlar yukarı doğru giderken değil, baskılandığı dönemde bu fonu oluşturarak önümüzdeki dönemde piyasanın düzelmesi ile birlikte bunun karşılığının yatırımcılara yansıtılmasını hedefliyoruz."

REKLAM 'YÜKSEK GETİRİYE İNANIYORUZ' QUVARS İnvest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker ise “Quvars İnvest 4 yıllık bir süre içinde 20.000.000 m2’lik arazi geliştirme başarısı göstermiş, geliştirdiği arazilerin %80’ninin %4229 değer artışı ile likidite edilmesini sağlamıştır. Quvars İnvest en kadim yatırım aracı olan arazi geliştirme alanındaki faaliyetlerini çağımız gereksinimleri çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu profesyonel yatırımlar neticesinde yapay zeka teknolojilerini kullanarak, en doğru arazi yatırımını yapan Türkiye’nin ilk arazi geliştirme şirketi konumundadır. Geliştirme faaliyetlerimizde teknoloji ve yapay zekadan faydalanarak en doğru veriye en hızlı şekilde ulaşıyoruz Quvars İnvest’in projeksiyonu geçmişte olduğu gibi tüm menkul kıymet getirilerinin üstünde performans göstererek 2025 yılında da en doğru stratejilerle getiri ve kazanç konusundaki liderliğini sürdürmektir. Danışmanlığını yapacağımız Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ilk arazi odaklı yatırım fonu olan II. Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun, nitelikli yatırımcılara diğer tüm yatırım enstrümanları ve fonlardan daha yüksek getirisinin olacağına inancımız tam” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM 'YATIRIMCI KEŞFEDİYOR' Lansmanda düzenlenen Fikir Liderleri Zirvesi programında konuşan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da “Yatırımcılar güvenilir ve yüksek getiri sağlayan fonların gücünü keşfediyor. Artık gayrimenkul tarafında büyük ölçekli doğrudan yatırım imkanı bulunmayan yatırımcılar, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ‘nin ilk arazi odaklı gayrimenkul yatırım fonu olan II. Gayrimenkul Yatırım Fonu ile riski düşük, yüksek getiri potansiyeli olan, Türkiye’de bir ilk olan büyük ölçekli arazi geliştirme yatırımlarının ortağı olabilecekler. Fon yatırımları alanındaki bu yenilikçi yaklaşım aynı zamanda yatırımcılara kaynaklarını değerlendirme noktasında bir fırsat eşitliği de sunuyor. Arazi geliştirme alanında demokratikleşme olarak da adlandırabileceğimiz bu yatırım modeli, nasıl ki İspanya’da satın alma gücünüzün olmadığı veya tek bir alana bağlamak istemediğiniz yatırımlarınızdan kaynaklı bir evde oturmanız için Airbnb size hizmet veriyor, ya da Uber, lüks bir araç ve özel şoför ile size hizmet üretiyor ve bundan faydalanabiliyorsunuz, arazi geliştirme fonları ile de tek başınıza satın alamayacağınız veya değer artışını yönetemeyeceğiniz büyük ölçekli yüksek getiri elde edebileceğiniz yatırımlara ortak olarak mevcut yatırım araçları içinde en yüksek getirileri elde etme imkanını yakalama şansınız oluyor” değerlendirmesinde bulundu.