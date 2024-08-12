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        Haberler Dünya Azerbaycan, ülkede "İsrail askerlerinin bulunduğu" yönündeki haberleri yalanladı | Dış Haberler

        Azerbaycan, ülkede "İsrail askerlerinin bulunduğu" yönündeki haberleri yalanladı

        Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, İngiliz, İsrail ve İran'a ait bazı medya kurumlarında "Azerbaycan'da İsrail askerlerinin bulunduğunu" öne süren haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:18
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        Azerbaycan'dan 'İsrail' yalanlaması
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        Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı ülkelerin medya kaynaklarının Azerbaycan hakkında gerçeği yansıtmayan, güvenilirliği şüpheli kaynaklara atıfta bulunarak yerel ve uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmayı amaçlayan bilgiler yaydığı belirtildi.

        "Iran International" televizyon kanalı, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "Kan" ve İngiliz "The Telegraph"ın Azerbaycan hakkında uluslararası gazetecilik standartlarıyla bağdaşmayan bilgi manipülasyonu gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu medya kuruluşlarının "İsrail devletinin Azerbaycan'da bulunan askerlerine bu ülkeyi terk etmesi yönünde talimat verdiğine" dair yalan haber yayınladığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Azerbaycan topraklarında hiçbir yabancı ülkenin askeri birliği bulunmamakta olup, bu konuda yanlış bilgilere dayalı bilgi manipülasyonlarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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        #israil
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