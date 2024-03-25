Azer Bülbül kaç yaşında öldü? Azer Bülbül kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Azer Bülbül kaç yaşında öldü? Azer Bülbül kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Azer Bülbül, asıl adıyla Subutay Kesgin, 1 Şubat 1967'de Kars'ın Akyaka ilçesinde Terekeme bir anne ve Azeri bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren halk ozanı Güney Yıldız'dan müzik dersleri aldı. Ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındıktan sonra düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi ve "Azer Bülbül" adını aldı.

1995 yılında çıkardığı "Ben Babayım" albümü, Azer Bülbül'ün çıkışını sağladı ve popülerliğini doruğa çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar büyük ilgi gördü ve albüm MÜYAP verilerine göre 1.4 milyon adet sattı. Arabesk müzik camiasında "Baba" ve titrek sesi nedeniyle "Titrek Kral" lakaplarıyla anıldı. Kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve şarkıya imza atan Azer Bülbül, şöhretini Türkiye sınırlarını aşarak geniş kitlelere duyurdu.

Ancak, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatında da zorluklarla karşılaştı. 1999 yılında asker kaçağı olmakla suçlandı ve askerliğini 2000 yılında tamamladıktan sonra uyuşturucu kullanımıyla gündeme geldi. Kokain kullanımı nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve üç yıl boyunca uyuşturucu tedavisi gördü. Ancak, tedavi sürecinde müzik kariyerine ara vermedi ve birçok albüm çıkardı. REKLAM 2007 yılında çıkardığı "Kalemin Kırıldı" albümü ve sonraki çalışmalarıyla hayranlarını mest etmeye devam etti. 2011 yılında son albümü olan "Duygularım"ı yayınladı. Azer Bülbül, zorluklarla dolu bir yaşamın ardından müzik kariyerindeki başarısını sürdürdü ve Türk halkının sevgisini kazandı. Peki, Azer Bülbül nerede öldü, Azer Bülbül ne zaman öldü?

Azer Bülbül Nerede Öldü? Azer Bülbül, hayatının son dönemlerinde Antalya'da bulunuyordu ve 6 Ocak 2012 tarihinde Antalya'da kaldığı bir otel odasında vefat etti. Otel odasında geçirdiği bir kalp krizi sonucunda 44 yaşında aramızdan ayrıldı. Antalya, Türkiye'nin güney sahil kesiminde, Akdeniz kıyısında bulunan bir şehirdir. Türkiye'nin turizm açısından önemli merkezlerinden biri olan Antalya, sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi zenginliklerle tanınır. Azer Bülbül'ün ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuş ve Türk müzik dünyasında büyük bir yeri olan sanatçının vefatı geniş çapta yas tutulan bir olay olmuştur.

Diskografi: 1984: Garip Yolcu

1986: Esmerin Adı Oya

1987: Yalan Olur (Yoruldum)

1988: Güzel / Kız Necla

1989: Fırat (Yürüyorum)

1990: Ben Sana Vurgunum

1991: Bir Yudum Su

1993: Dağlara Yolculuk / İnsanlar

1995: Ben Babayım / Dokunmayın Çok Fenayım

1996: Yine Düştün Aklıma Yar / Yaban Eller (düet) Müslüm Gürses

1996: Eline Düştüm (düet) Müslüm Gürses

1996: Arabesk'te Doğudan Esintiler (düet) Seyfi Doğanay

1996: Ağıt - Vasiyet / Benim Hiçbir Şeyim Yok

1997: Hayatımın Şarkıları

1998: Zordayım / Canım Yanıyor

1999: Kör Kurşun / Sana Yalan Gelebilir

2000: Dünden Bugüne

2000: Bana Düştü / Neden Dedo

2001: Yalan Sevgiler

2002: Başımda Bela Var / Yarınsızım Ben

2004: Azer Bülbül 2004 (Ateş Düştüğü Yeri Yakar)

2005: Seçmeler

2006: Üzülmedim Ki

2007: Kalemin Kırıldı

2011: Duygularım Teklileri 2009: Ne Ağlar Ne Gülersin (Erken Gördüm Hayatı)

2016: Yine Düştün Aklıma Yar/Sensiz Olmuyor

2021: Ceylanım Filmografi: 2012: Seninki Kaç Para - Mafya

2009: Vefa Borcu (Başrol)

2008: Arkadaş (Başrol)

2002: Rus Gelin

1998: Bedel (Başrol)

1985: Mavi Mavi Masmavi Selami Şahin'in hayatı ve biyografisi Bergen kaç yaşında öldü?