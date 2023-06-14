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Ayvalık'ta günübirlik kiraya verilen evlere ruhsat denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, Ayvalık Vergi Dairesi ve Ayvalık Kaymakamlığı tarafından yapılan bildiriyle harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, günübirlik kiraya verilen evlere ruhsat denetimi getirdi

Giriş: 14.06.2023 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
Ayvalık'ta günübirlik kiraya ruhsat denetimi
İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, günübirlik kiraya verilen evlere ruhsat başvurusu yapılması sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden rapor alma zorunluluğu da istenen belgeler arasında yer alıyor.

İtfaiye Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, zemin ve birinci katların haricindeki dairelere, yangın merdiveni gerektiği için itfaiye raporu alınması zorunluluğu bulunduğu öğrenildi. İtfaiye raporu alındığı takdirde, devamında başvuruda Ayvalık Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü vatandaşlara ruhsat vermek konusunda gerekli tüm desteği sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Vergi Dairesi'nin başlattığı denetimler nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bir an önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yangın raporu alarak ruhsat başvurusu yapılması halinde Ayvalık Belediyesi aynı gün içinde vatandaşların ruhsat sorununu çözebilecek.

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