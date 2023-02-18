Aytaç Kara'dan duygulandıran Atsu paylaşımı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti.

Christian Atsu, Süper Lig'deki ilk ve tek golünü depremden sadece 1 gün önce ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde atmıştı.

Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atsu'yu anarken, "O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün.. Şimdi çok daha fazla üzdün… Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Aytaç Kara'nın o paylaşımı:

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