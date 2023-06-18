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AYT soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri cevap anahtarı kitapçığı PDF ne zaman açıklanacak?

2023 AYT soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2023 Yükseköğretim Kurumları (YKS) bu hafta sonu yapılıyor. YKS'nin ikinci gün oturumunda adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindeki sorular karşısında ter döktü. 2. gün oturumları devam ederken adaylar bir yandan da AYT soruları ve cevap anahtarı için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi AYT soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından PDF olarak yayınlanıyor. Adaylar, AYT sınav soruları ve cevapları ile sınavda alabilecekleri puana yönelik tahminde bulunabiliyor. Peki, 2023 AYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? AYT soru ve cevap anahtarı PDF olarak nasıl görüntülenir? İşte detaylar

Giriş: 18.06.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AYT soruları ve cevap anahtarı... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumu yapılıyor. Adaylar, ikinci gün ilk oturumunda Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri sorularına cevap verdi. AYT'ye katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı AYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı için beklemeye koyuldu. Zira AYT soruları ve cevapları ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puan için bir tahminde bulunabilecek. Bilindiği gibi, her yıl olduğu gibi bütün oturumların tamamlanmasının ardından AYT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından PDF olarak açıklanıyor. Peki, 2023 AYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? AYT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde yer alıyor.

  • AYT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz açıklanmadı.

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından AYT soruları ve cevaplarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

    AYT soruları ile cevap anahtarı açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz. 

  • 2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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