Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçecek

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İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Bodrumlu sporcu Aysu Türkoğlu, şimdilerde yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor.

İrlanda-İskoçya arasındaki kanalı 9-14 Ağustos tarihlerinde yüzerek geçmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç sporcu, antrenmanlarını Bodrum ilçesinde sürdürüyor.

Türkoğlu, Habertürk TV'den Hülya Hökenek'e hedeflerini anlattı.

Türkoğlu, "Manş'tan geldikten sonra hala soğuk su alışkanlığım ve uzun mesafe kondisyonum vardı ve bunu değerlendirmek istedim. Aklıma Kuzey Kanalı geldi. Bu geçiş yaklaşık 36-40 kilometrelik bir geçiş olacak. Su sıcaklığının yaklaşık 12-14 derece arasında olması bekleniyor. Bu Manş'tan çok daha düşük bir derece" dedi.

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Kuzey Kanalı'nın zorluklarından bahseden genç sporcu, "Sezonda Kuzey Kanalı'nı geçenler var. Çok ciddi deniz anası yaralanmaları, alerjik reaksiyonlar yaşanıyor. Ben de oraya gittiğimde çok çeşitli deniz analarıyla karşılaşabilirim. Bunlardan bazıları sizi sadece yakabiliyor, bazıları da çok ciddi alerjik reaksiyonlar yaratıp sizi yoğun bakıma kadar götürebiliyor" şeklinde konuştu.

HERKES BU SORUYU SORUYORMUŞ...

Herkesin aklına açık deniz olması nedeniyle "Kuzey Kanalı'nda köpek balığı var mı?" sorusu gelirken Türkoğlu suyun sıcaklığından dolayı bölgede köpek balıklarının bulunmadığını aktardı.

Kanaldan geçmek için buz dolu küvette antrenman yaptığını belirten rekortmen sporcu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra 7 Oceans kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.