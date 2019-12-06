Ayşegül Yürekli Şengör Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör'ün Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle "Markalaşma" deyince ne anlıyoruz anlatabilir misiniz?

Yürekli Şengör: "Marka" kavramının cevabı aslında hiç değişmedi; Marka bir vaad demektir ve bu vaadin arkasında hangi koşulda olursa olsun durabilmek demektir. Bu yolculuğu yaparken de verdiğiniz sözün hakkını yerine getirmektir. Markanızı gerçekten sahip olduğunuz değerler üzerine inşaa ettiyseniz yıkılmaz oluyorsunuz.

Türkiye ve İstanbul bu 20 yılda ne kadar yol katetti markalaşmada ve rekabetçilikte? İstenilen noktaya gelebildik mi?

Yürekli Şengör: Aslında yaşadığımız İstanbul en büyük marka değeri..Hepimizin en değerli markası İstanbul, Biz "Marka Konferans"ında günlük hayattaki yenilikleri gündeme taşımak istiyoruz. Bu sene kültür-sanat en önemli konularımızdan biri, moda dünyasından önemli isimler var, müzik dünyasından da isimler olacak.

Bunun yanında biz 3 tane de önemli proje hayata geçiriyoruz; "İstanbul" markasının güçlenmesini, uzun vadede kalıcılığını sağlayacağına inandığımız..bunlardan bir tanesi kültür-sanat burada İKSV ile işbirliği yaptık 17 Aralık'ta onlarla beraber bir çalıştay gerçekleştireceğiz, İstanbul'un tüm sanat kurumları, müzelerin temsilcileri, sanatçılar biraraya gelecek ve 3 kritik soru üzerinde çalışmalar yapacağız. Hedef İstanbul'u marka değerleriyle yükseltmek. İstanbul'un Dünya'da ilk 3 marka şehri olma potansiyeli var ve bunu başarmakta mümkün.

Çevre duyarlılığına değinen projemizin adıda "Plastik Avcıları İstanbul"; bir pilot bölge belirledik, iki Belediye var burada, Üsküdar ve Beşiktaş Belediyeleri..iki Belediye çevre hedefi etrafında buluştu. Çok anlamlı bir proje başlatıyoruz, 2020 yılındaki "Marka Konferansı"nda ilk sonuçları paylaşacağız. Hedef bireysel ve kurumsal olarak tek kullanımlık plastik atığı azaltmak, açığa çıkan plastik atığı da geri dönüşüme kazandırmak. Böyle bir model oluşturuyoruz ve bu modelin bütün Türkiye içine de yayılabilecek bir model olmasını hayal ediyoruz.

Teknoloji projemizde de TÜSİAD'ın desteğini alıyoruz. İstanbul'un ruhuna uygun teknolojik dönüşüm nasıl olmalı buna odaklanıyoruz.

İstanbul algısı nasıl şu anda hem yurtiçinde hem de yurtdışında?

Yürekli Şengör: İstanbulluların İstanbul ile ilgili sorunları var; İstanbul'un değerini takdir etme konusunda bir yoksunluk içinde yaşıyoruz bunu aşmak gerekiyor. Biz de İstanbul'u değerleriyle yeniden insanlara sevdirmeye çalışıyoruz.

Yalın da değerli müzisyenlerimizden bizim için bir İstanbul şarkısı yaptı.