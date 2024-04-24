AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (d. 11 Mayıs 1966, Ankara), Türk siyasetçi, mühendis, yönetici ve 16 Ağustos 2018 tarihinden 1 Nisan 2022 tarihine kadar İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 6 Aralık 2023 tarihinde partisinden istifa etti. 24 Nisan 2024 tarihinde CHP grup toplantısında CHP'ye katıldı.

Eğitim

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Ankara’da doğdu ve ilköğrenimini Çankaya İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi Bölümünde yüksek lisans yaparak Türkiye’de önemli sektörlerden biri olan inşaat sektöründe 30 yıldan uzun süredir mühendis ve yönetici olarak çalışmaya devam etmektedir.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu yüksek lisans eğitiminden sonra 15 Yıl boyunca sektörün önde gelen firmalarında inşaat mühendisliği kapsamında alt yapı, üst yapı, raylı sistemler gibi birçok projede üst düzey yöneticilik yaptı. Yaklaşık 250 mimar ve mühendisin görev yaptığı bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında yer alarak edinmiş olduğu Proje Mühendisliği, Planlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi tecrübeleri burada bir girişim haline getirdi.

İş hayatındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve işitme engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında birçok çalışma sürdürmektedir.

Yanıkömeroğlu 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. İYİ Parti’nin 1 Nisan’da gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. 24 Haziran 2018 tarihinde 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Ankara 1. Bölge 4. Sıra Milletvekili Adayı oldu.