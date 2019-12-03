Yıllar önce modelliği bırakmıştım. Uzun zaman sonra benim için çok güzel ve özel oldu New York'ta podyuma çıkmak. Bunun için yaklaşık 2 ay ara vermeden spor yaptım ve 3,5 kilo verdim. Tabi kilodan çok kas hafızası diye bir şey var. Neyse ki toparladık şimdi, ideal kilomdayım.