Ayşe daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!

DHA'da yer alan habere göre akarsuya kapılan küçük Ayşe, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, Ayşe'yi evlerinin 3 kilometre ötesinde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Ayşe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.