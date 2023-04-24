Ayşe daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!

Malatya'da olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kapıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin kenarında oynadığı sırada dengesini kaybeden 8 yaşındaki Ayşe İ., çaya düştü.
BİR ANDA SUYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU
DHA'da yer alan habere göre akarsuya kapılan küçük Ayşe, bir süre sonra gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİ 3 KM UZAKTA BULUNDU
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, Ayşe'yi evlerinin 3 kilometre ötesinde buldu.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Ayşe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.