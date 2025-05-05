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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi! İlk duruşma 7 Temmuz'da | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi

        Menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:23
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        Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

        30 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        DHA'daki habere göre hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        7 TEMMUZ'DA İLK DURUŞMA

        İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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        #Ayşe Barım
        #Son dakika haberler
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