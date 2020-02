Duygusal Ayrılık Sözleri zaten duygu yükü yüksek olan ayrılığın duygu yoğunluğunu kat kat artırır. Ayrılık Sözleri okuyanın kalbine bir ok gibi saplanmaktadır. Bu açıdan Ayrılık Sözleri 2020 yılında da ayrılık acısını derinden hissedenleri alıp uzaklara götürecek. Siz de sevdiğiniz insana yollayacağınız Kısa Özlü Ayrılık Sözleri ile ayrılığın size neler hissettirdiğini ifade edin.

AYRILIK SÖZLERİ

Acının umutları yok ettiği anda, umutları yeşertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildiğin adresteyim, Sendeyim...

Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim, güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım... Seni sevdiğim için özür dilerim...

Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz... Her şeyi unutur da şu gönlüm bir seni unutamaz...

Ağlayışım terk edip gidişine değil... Ben; sensizken senden diye sensizliği de sevmiştim... Sen; seninle birlikte sensizliği de alıp gittin...

Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, boğazımda düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam inan hep güzel gözlerinin hasretindendir...

Aldığım nefeste soluyordum da, verdiğim nefeste bulamıyorum seni ve iki nefes arası ne kadarlıksın işte onu bilemiyorum.

Allah'ım beni öyle bir sonbahar ayazında canımı al ki, sevdiğim mezarıma koyacak tek bir gül bile bulamasın...

Almak istedim ellerini alamadım... Bakmak istedim gözlerine bakamadım... Sarmak istedim, kollarıma saramadım... Görmek istedim son defa göremedim, çünkü aramıza ölüm girdi...

Artık günlerden uzun gecelerim, gecelerde de yalnız senin sevgin var... Her acıyı tattım her çileyi gördüm, hayatın her cilvesine alıştım yalnız senin yokluğuna alışamadım... Şimdi anlıyorum acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiç bir şey vermemişsin bana... Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, çocuklar gibi ağladım...

Aşkım ne zaman dağlar sahili, mehtap geceyi, dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutacağım...

Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpimi kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı... Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı...