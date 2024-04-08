Ayrancı Antika Pazarı, koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyenleri buluşturuyor

Gözlüğü İzmir'de yaşlı bir kadından satın aldığını anlatan Gülcemal, "Teyze, Zeki Müren ile İzmir Fuarı'ndaki bir yemekte karşılaşmış. Gözlüğü çok beğendiği için istemiş. Zeki Müren de kendisini kırmayarak hediye etmiş. Paraya ihtiyacı olduğu için elinden çıkarmak istemiş, ben de belli bir miktar karşılığı satın aldım" diye konuştu.