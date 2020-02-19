Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

“Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan Hanımefendiye de buradan selamlar”

Aynur Aydın, bu tweet'e çok sert yanıt verdi.

Aydın, "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." mesajını yayınladı.