Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde, "Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye sormuş ve şarkıcının mesajı yorum yağmuruna tutulmuştu.

Tilki, konuyla ilgili Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Genç şarkıcı, “Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu.” dedi.