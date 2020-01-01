* Kimden aldın bu bilgiyi.



* Seneye görüşürüz o zaman Aleynacım.



* Çok gizliydi tüm büyüyü bozdu.



* Bilim dünyası şokta.



* Bu gece saat 00.00'da 2019'dan çıkmış olucaz.



* FBI ile bağlantın olduğunu düşünüyorum bu kadar şeyi bilmen imkansız.