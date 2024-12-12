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        Haberler Gündem AYM'den 10 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararı Resmi Gazete'de

        AYM'den 10 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararı Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 02:15 Güncelleme: 12.12.2024 - 02:15
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        AYM'den 10 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararı
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        Resmi Gazete'de yer alan AYM kararlarına göre Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Parti'nin 2020 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

        Yüksek Mahkeme, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

        AYM, Hak ve Adalet Partisinin siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ait bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #Anayasa Mahkemesi
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