Ayla'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Yapılan işlerden çok çok mutlu olduk. Eşim fotoğraf çekmeye çok meraklıydı. İlk Seul’e gidiyor. Seul’dan fotoğraf makinesi alıyor. Nerede olduğu tarih ve o izahatları veriyordu. Bize de kendisi getirdi. O resimleri. Resimleri albüm yapmış.