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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Aylan Bebek' filmi Paris Film Festivali’nde finale kaldı

        'Aylan Bebek' filmi Paris Film Festivali’nde finale kaldı

        Bodrum sahiline cansız bedeni vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin anısına hazırlanan "Aylan Bebek" filmi, Paris Uluslararası Film Festivali'nde finale kaldı. "Barış Köprüsü" sloganıyla 15-21 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılacak festivalde finalist olarak seçilen "Aylan Bebek" filmi de festivalde yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:53
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        'Aylan Bebek' Paris Film Festivali'nde finale kaldı
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        Aylan bebeğin anısı ve mülteci sorununa dikkat çeken film de ünlü isimler de bir araya geldi. Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya’nın, yapımcı ve başrol oyuncalarından gazeteci Talat Atilla’nın yaptığı filmde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da rol aldı.

        Aydın ve Bodrum Belediyelerinin de katkı verdiği filmde, tanınmış oyuncu Wilma Elles, kısa süre önce vefat eden Mike Mitcell, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat’ın yanı sıra İranlı aktör Ali Sabri Belaid, Yunan aktör Hripsime Sargsan, Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Dursun Hazerov Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mustafa Ayhan gibi tanınmış oyuncular yer aldı.

        Filmin başrol oyuncularından ve yapımcısı Talat Atilla "Yeni Aylan Bebekler olmadın diye filmin tüm geliri mağdur Aylan Bebeklerin olacak. " dedi.

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