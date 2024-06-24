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        Haberler Magazin Çalışanına tokat attığı iddia edilen Ayhan Sicimoğlu: Kumpas ve şantajla karşı karşıyayım - Magazin haberleri

        Ayhan Sicimoğlu: Kumpas ve şantajla karşı karşıyayım

        Ayhan Sicimoğlu'nun teknesinde çalışan gence parasını vermeden işten çıkardığı iddia edildi. Aralarında tartışma çıkınca Sicimoğlu, gence tokat attı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Ayhan Sicimoğlu açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:14
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        • 1

          Müzisyen, gezgin ve televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı personeline tokat attı.

        • 2

          konuyla yayınlanan videoda, Ayhan Sicimoğlu'ndan parasını alamadığını öne süren genç, "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, ettiğiniz küfürler" derken ünlü ismin de "Palavracı. Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" deyip tokat attığı yer alıyor.

        • 3

          Yaşananların ardından Ayhan Sicimoğlu Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantajla karşı karşıyayım. Videolar, montajlı ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafayla vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir.

        • 4

          73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikâyette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdâhil olan 3'üncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtasıyla büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir…

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