Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Aydos Ormanı'nda atlı polislerden denetim

İstanbul Aydos Ormanı'nda atlı polisler denetim yaptı. Piknik için gelen vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı

Giriş: 29.06.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Aydos Ormanı'nda atlı polislerden denetim
DHA

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı'nda denetim yaptı

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Birlikleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kartal Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda piknik yapan vatandaşlar devriye gezen atlı polisler tarafından orman yangınları konusunda uyarıldı.

Ailesiyle piknik yapan Alihan Çekim, "Gerçekten hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle güzel bir şey gördük. Bu şekilde yaptıkları zaman orman yangınları da artık olmaz. Hem de insanlar sempati duyar. Çocuklar için de güzel bir şey" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ağrı'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ağrı'da bıçaklı kavga: 1 ölü
ABD, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını eleştirdi
ABD, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını eleştirdi
Bayburt'ta trafik kazası: 8 yaralı
Bayburt'ta trafik kazası: 8 yaralı
Titan'ın karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu
Titan'ın karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.