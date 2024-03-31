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        Haberler Gündem Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye başkanı kimdir?

        Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye başkanı kimdir?

        Aydın Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aydın Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aydın Belediyesini hangi parti kazandı ve Aydın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aydın yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:15
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        Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye başkanı kimdir?
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        Aydın BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanlığını 368791 alınan oy ve %53.94 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özlem Çerçioğlu kazanmıştır.

        Aydın Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 8

        Adalet ve Kalkınma Partisi 5

        Milliyetçi Hareket Partisi 2

        İYİ Parti 2

        Aydın BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MUSTAFA SAVAŞ - AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZLEM ÇERÇİOĞLU - CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZER KAYALI - İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZÜHRE GENİŞEL - VATAN Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULBAKİ İNCE - BĞMSZ Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ROJDA DOLGUN - TKH Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERDAL BULUT - YENİDEN REFAH Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHARREM DEMİRBİLEK - ZP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT ÇAM - DEVA Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NAİL KAPLI - ANAP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET TEMEL - OCAK Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEMİL KÖROĞLU - DSP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SİBEL YENİOCAK - TKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATİH KARAHAN - SP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CİHAN BAYKARA - HAKPAR Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SUZAN KOÇ - DEM Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ ÖZAYDIN - EMEP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SALİH ŞİNASİ YEGEN - MP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN TURGUT - DP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CENBELİ GÜLER - HÜDAPAR Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEÇİL MUMCUOĞLU - BTP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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