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Aydın Seçim Sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Aydın seçim sonuçları

Aydın seçim sonuçları gündemdeki yerini almış durumda. 14 Mayıs'ta Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları açıklamasının ardından Aydın seçim sonuçları da kesinleşecek. İşte "Aydın cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?" sorusunun cevabı ve 2023 Aydın seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, 14 Mayıs 2023 itibarıyla sandık başına gidiyor. Aydın seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi'nde sayımların sona ermesinin ardından ise Aydın seçim sonuçları da belli olacak. Peki, Aydın'da kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Aydın seçim sonuçlarına dair güncel bilgiler...

  • AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Aydın Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Aydın Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Aydın Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    AYDIN'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE AYDIN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AYDIN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Aydın  Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 AYDIN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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