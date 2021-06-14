Aydın'ın eski isimleri Tralleis ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın ili ile ilgili “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” demiştir. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” demiştir.
AYDIN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Aydın ilinin yüz ölçümü 8.116 km2'dir. Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Kuzeyinde İzmir, kuzeydoğusunda Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla illeri, batısında Ege Denizi bulunmaktadır. İlin denizden yüksekliği 64 metredir.
AYDIN'A ULAŞIM
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir havalimanı bulunmaktadır. 1.435 metre uzunluğunda piste sahip olan bu havalimanı yıllarca kullanılmamıştır. 2012 yılında işletme hakkı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 yıllığına Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına devredilmiştir. Günümüzde Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi adıyla, 27 eğitim uçağıyla pilotaj eğitimi için kullanılmaktadır.
Aydın’a direkt ulaşım için karayolu ve demiryolu seçenekleri sunulmaktadır. Havayolunu tercih eden yolcular 120 km mesafede yer alan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan yararlanabilirken, Kuşadası Limanı’ndan feribotlarla Kuşadası – Sisam seferleri düzenlenmektedir.
Türkiye’nin dört bir yanından Aydın’a gitmek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri de karayoludur. Şehre karayolu ile ulaşım özel araç ve şehirlerarası otobüslerle sağlanmaktadır.
İzmir – Aydın – Denizli arasında düzenlenen hızlı tren seferleri bu şehirlerden Aydın’a ulaşım sağlayacak yolcular için pratik bir alternatif olmaktadır. İzmir’den ve Denizli’den hareketle günde 6 sefer düzenlenmektedir.
AYDIN'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Aydın İl Nüfusu: 1.119.084 (2020 sonu). İlin yüzölçümü 8.117 km2'dir. İlde km2'ye 138 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 469 kişi ile Efeler’dir)
İlde yıllık nüfus artış oranı %0,73 olmuştur. 4 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 17 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 671 mahalle bulunmaktadır.
Bozdoğan
Buharkent
Çine
Didim
Efeler
Germencik
İncirliova
Karacasu
Karpuzlu
Koçarlı
Köşk
Kuşadası
Kuyucak
Nazilli
Söke
Sultanhisar
Yenipazar
AYDIN'IN PLAKASI:09
AYDIN'DA GEZİLECEK YERLER
Aydın Arkeoloji Müzesi
Tralles Ören Yeri
Nasuh Paşa Külliyesi
Cihanoğlu Külliyesi
Tralleis Antik Kenti Kazı Alanı
Tales Matematik Müzesi
Millet Müzesi
Altınkum Plajı
Yılancı Burnu Plajı
Güvercinada Kalesi
AYDIN YÖRESEL YEMEKLERİ
Keşkek
Yuvarlama
Bolama
Ciğer Dolması
Kapama
Kırlı Kızartması
Kenker Yemeği
Zeytinyağlı Kuru Börülce
Kabak Çiçeği Dolması
Koruk Ekşili Bamya
Kabak Tatlısı
Kulak Tatlısı
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