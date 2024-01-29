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Aydın'ın doğusunda Denizli, batısında Ege Denizi, kuzeyinde İzmir ve Manisa, güneyinde ise Muğla illeri yer almaktadır. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği şehirlerden biri olan Aydın, Ege Denizi'ne doğru dik uzanan dağlar ve bunları ayıran ovalardan oluşmaktadır. Aydın ilçeleri nelerdir? Aydın’ın ilçeleri tam listesi nedir? Aydın merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Aydın ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Aydın İlçeleri

Köklü tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Aydın ilimiz son dönemlerde yapılan tanıtımlar ve fuarlar ile birlikte adından söz ettirmeye başlamıştır. Tarihi tam olarak bilinmese de yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda tarihinin oldukça köklü olduğunu söyleyebiliriz. Dedekuyusu höyüğünden elde edilen buluntulara bakıldığında şehrin tarihinin Milattan Önce 4500’lü yıllara kadar uzandığını görmekteyiz.

Aydın'ın eski isimleri Tralleis ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın ili ile ilgili “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” demiştir. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” demiştir. Aydın ilimize bağlı 1’i merkez ilçe olmak üzere toplam 17 ilçe bulunmaktadır. İşte, Aydın ilimizin ilçeleri:

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Efeler (Merkez ilçe)

Bozdoğan

Buharkent

Çine

Didim

Germencik

İncirliova

Karacasu

Karpuzlu

Koçarlı

Köşk

Kuşadası

Kuyucak

Nazilli

Söke

Sultanhisar

Yenipazar

Aydın'ın İlçeleri

Anadolu'nun batısında, Ege Bölgesi'nin güneybatı kesiminde kıyı Ege bölümünde yer alan Aydın, ilk çağlardan bu yana verimli toprakları, elverişli iklimi ve ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir yerleşim merkezi olarak öne çıkmıştır. Bu sebeple de tarih boyunca pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Aydın; antik kentleri, manastırları, mavi bayraklı plajları, doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehirdir.

Aydın, gerek doğal güzellikleriyle gerekse tarihi birikimiyle adından söz ettiren bir şehirdir. Tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan Nysa Antik Kenti, Aydın Müzesi, Tralleis Antik Kenti, Aydın’ın Didim ilçesine ismini veren Didyma Antik Kenti, Yörük Ali Efe Evi Müzesi, Afrodisias Antik Kenti ve Kurşunlu Manastırı, şehrin önemli tarihi durakları arasında yer almaktadır.

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Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Zeus Mağarası, Akvaryum Koyu, Bafa Gölü, Arapapıştı Kanyonu, şehrin sahip olduğu doğal güzelliklerdir. Ayrıca şehir, altın sarısı kumlarıyla dikkat çeken pek çok plaja sahiptir. Altınkum plajı, Sağtur Plajı, Kadınlar Plajı, Akbük Plajı ve Sevgi Plajı, şehirde bulunan plajlardır.

Aydın ilinin toplam 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Efeler (Merkez ilçe), Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar.

Aydın Merkez İlçeleri

Aydın ilinin güncel nüfusu 1.148.241 olarak açıklanmıştır. İlin yüzölçümü 8.117 km²'dir. İlde km²'ye 141 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Efeler, en az olduğu ilçe ise Karpuzlu ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Efeler ilçesidir.

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Aydın İlçeler Haritası

Harita yardımıyla ilçelerin konumları, yüz ölçümleri ya da birbirlerine olan mesafeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Harita bu noktada ilçelerin yüz ölçümlerini rahatlıkla görmemizi sağlamaktadır. Aydın’ın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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