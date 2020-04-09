Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapımı planlanan Aydın-Denizli Otoyolu projesi ihalesi bir ay ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü ilanına göre, daha önce 12 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ihale, 11 Haziran'a ertelendi.