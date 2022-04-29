Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Tekin Mahallesinde bahçesini süren Ziya Taşbaşaran'ın (58) kullandığı 09 ZD 912 plakalı traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktör altında kalan Tezbaşaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tezbaşaran'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.