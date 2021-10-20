Bozköy Mahallesi'nde yaşayan İ.Ü. ( 26) ile aralarında husumet bulunan komşusu İsmail Güllü (48) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.Ü'nün tabancayla ateş etmesi sonucu İsmail Güllü, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güllü kurtarılamadı, İ.Ü ise gözaltına alındı.