Aydın'da kazada ağır yaralanan motosikletli, 16 gün sonra yaşamını yitirdi
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Aydın'ın Buharkent ilçesinde R.D'nin kullandığı hafif ticari araç, 2 Aralık Pazartesi günü İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi'nde, Emirhan Atay idaresindeki motosikletle çarpıştı.
AA'nın haberine göre; savrulan aracın park halindeki motosiklet ve minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
16 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emirhan Atay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Atay, müdahalelere rağmen 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.