Aydın'da erzaklarını düşüren yaşlı adamın çabası yürek burktu
Aydın'da kolide taşıdığı gıda erzaklarını düşüren yaşlı adamın çabası yürek burktu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Aydın Valiliği, yaşlı adamı özel bir bakım merkezine yerleştirdi
Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplamaya çabalarken görüntülenen yaşlı adam, Valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.
Merkez Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin, kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
VALİLİK SAHİP ÇIKTI
Yürek burkan görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kişinin bulunması için talimat verdi.Fotoğraf: AA
AA'nın haberine göre, ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğunu belirledi. Kendisini ifade etmekte güçlük çeken yaşlı adam, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.
ÖZEL BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ
Ekipler Yüzer'i, Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.