Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Yeniköy Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde bulunan E.Y, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre polis, olaya ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.