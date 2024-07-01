Aydın Çine'de orman yangını
Aydın'ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Giriş: 01.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:00
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Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kabalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Dumanları fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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