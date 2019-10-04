Bir döneme damga vuran efsane dizi olan, Mahallenin Muhtarları isimli dizinin Türk dizi sektörüne kazandırdığı oyuncular ve hala hafızalardaki yerini koruyan karakterleri ile epeyi bir fenomen olmuştu. Mahallenin Muhtarları dizi kadrosunda Erkan Can, Cihat Tamer, Yalçın Gülhan, Esra Akkaya gibi usta isimlerin yanı sıra dizide Aydan Burhan’ da oynadığı Fadime karakteriyle o dönem çok sevilmişti. Aydan Burhan, bu zamana kadar birçok dizide ve sinema filmlerinde rol alarak oyunculuk hayatına hızla devam ederken son olarak Sen Anlat Karadeniz dizi setinde de rol aldı. Yaptığı projeler ile adından söz ettiren oyuncu Aydan Burhan Kimdir? Sevenleri için detaylı olarak araştırdık.

Aydan Burhan, 1 Kasım 1968 (51 yaşında) tarihinde Bursa’da doğmuştur. Bursa Belediye Konservatuarında yetişmiştir. Boyu 1.70 Kilo:68 Burç: Akrep Bursa Belediye Konservatuarında yetişmiştir.

Daha önceleri yoğunlukta sinema olmak üzere birkaç dizide de rol alan Aydan Burhan, ilk olarak 1992 - 1997 seneleri arasında çekilen ve o dönemin fenomen olan dizisi Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığı Fadime karakteri ile tanındı.

Ardından 1997 yılında yapımcılığını kendisine ait olan ve Oğuz Yalçın'ın yönettiği Serdar Ortaç'ın jenerik müziğini hazırladığı “Yangın Ayşe” dizide oynadı fakat bu dizi beklenen reytingin altında olunca kısa sürede dizi bitirildi.

Aydan Burhan, usta oyuncu Kemal Sunal ile birlikte 1989 yılında Gülen Adam ve 1990 yılında ise Boynu Bükük Küheylan Filmlerinde rol almıştı.

2002 yılında Kasımpaşa'nın ünlü kabadayılarından olan ‘Dede Sultan’ lakaplı Sultan Demircan'ın yeğeni ve yine o dönemlerde Kasımpaşalı olan Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Murat Demircan ile evlendi. 5 ay sonra şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşandı.

2016 yılında Mahsun Kırmızıgül‘ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" adlı sinema filminde, Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere birçok ünlü isimlerin oynadığı filmde rol aldı.

2018 yılında Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde oynadı. Fakat bu dizide rolü kısa sürdü. Son olarak Hercai isimli dizide oynayan usta oyuncu bir dönem yarı çıplak resimleri ile de gündem yaratmıştı.

Aydan Burhan’ın Rol Aldığı Diziler Ve Filmler