Koronavir\u00fcs salg\u0131n \u00f6nlemleri \u00e7er\u00e7evesinde 19 Mart\u2019tan 11 May\u0131s a kadar market ve eczane d\u0131\u015f\u0131ndaki ma\u011fazalar\u0131 kapal\u0131 olan al\u0131\u015f veri\u015f merkezleri i\u00e7in yeni bir tavsiye karar\u0131 al\u0131nd\u0131. Al\u0131\u015fveri\u015f Merkezleri ve Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 Derne\u011fi (AYD), Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131zca a\u00e7\u0131klanan ve h\u00fck\u00fcmetimizin, milletimizin, kamu ile \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn elbirli\u011fiyle hayata ge\u00e7irme kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011fu normalle\u015fme takviminin ikinci a\u015famas\u0131na yakla\u015f\u0131rken t\u00fcm haz\u0131rl\u0131k ve tedbirlerimizi \u00e7al\u0131\u015fan ve m\u00fc\u015fterilerimiz ile kamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zeterek hayata ge\u00e7irmekteyiz. 01 Haziran 2020 tarihinde ma\u011fazalar\u0131n\u0131 a\u00e7acak kirac\u0131lar\u0131m\u0131za bu s\u00fcre\u00e7te t\u00fcm imkanlar\u0131 en \u00fcst seviyede zorlayarak her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fin sa\u011flanmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz. a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunuldu Al\u0131\u015fveri\u015f Merkezleri ve Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 Derne\u011fi nden (AYD) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu g\u00f6r\u00fc\u015flere yer verildi; Salg\u0131nla m\u00fccadelede \u00fclkemizin ortaya koydu\u011fu ba\u015far\u0131da katk\u0131s\u0131 olan ba\u015fta Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z olmak \u00fczere sa\u011fl\u0131k ordumuza, salg\u0131n\u0131n toplumsal hayat\u0131m\u0131z ve ekonomimiz \u00fczerindeki etkilerini en aza indirmek i\u00e7in gayret g\u00f6steren h\u00fck\u00fcmetimiz ile kamu otoritelerine, kamu ve \u00f6zel sekt\u00f6r \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na ve en \u00f6nemlisi al\u0131nan tedbirlere hassasiyetle uyan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za m\u00fcte\u015fekkiriz. Gelinen a\u015fama itibariyle, Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z 04.05.2020 tarihli bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, hayat\u0131n kontroll\u00fc \u015fekilde normalle\u015fmesi program\u0131 kapsam\u0131nda, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n talimatlar\u0131na uyulmas\u0131, gerekli \u00f6nlemlerin de al\u0131nmas\u0131 kayd\u0131yla AVM\u2019lerin 11 May\u0131s 2020 tarihi itibariyle a\u00e7\u0131labilece\u011fini belirtmi\u015fti. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f s\u00fcrecinde, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca 09 May\u0131s 2020 tarihinde yay\u0131nlanan \u00f6nlemler ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca 11 May\u0131s 2020 tarihinde yay\u0131nlanan genelgede belirtilen tedbirler al\u0131narak AVM\u2019ler faaliyete ge\u00e7mi\u015ftir. Bu kapsamda denetimler de ilgili makamlarca d\u00fczenli olarak ger\u00e7ekle\u015ftirilmektedir. AVM y\u00f6netimlerince al\u0131nan tedbirlerin yan\u0131nda AVM i\u00e7indeki i\u015f yerlerinin, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n ve ziyaret\u00e7ilerimizin \u00f6nlemlere riayet konusundaki hassasiyeti bu s\u00fcrecin en \u00f6nemli unsurudur. Normalle\u015fme Takvimi\u2019nin birinci a\u015famas\u0131na katk\u0131 sa\u011flayan t\u00fcm payda\u015flar\u0131m\u0131za ve al\u0131nan tedbirlere hassasiyetle uyan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. 11 May\u0131s\u2019ta faaliyetine tekrar ba\u015flayan AVM\u2019lerimizin b\u00fcnyesindeki ma\u011fazalarda ger\u00e7ekle\u015fen cirolar\u0131n umut verici seviyelere \u00e7\u0131km\u0131\u015f olmas\u0131 ekonomimizdeki normalle\u015fme s\u00fcreci a\u00e7\u0131s\u0131ndan memnuniyet vericidir. 2020 y\u0131l\u0131na damgas\u0131n\u0131 vuran COVID-19 pandemisinin k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekteki etkileri g\u00fcndemde yerini korurken \u00fclkemizin salg\u0131nla m\u00fccadele konusunda ortaya koydu\u011fu ba\u015far\u0131 sayesinde Normalle\u015fme Takvimi\u2019nin ikinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015famalar\u0131n\u0131n uygulamaya ge\u00e7irilece\u011fi, pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi i\u00e7in el ele vermemiz gereken bir d\u00f6neme giriyoruz. Kamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan al\u0131nan tedbirlere ilaveten s\u00fcrecin ekonomimiz \u00fczerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amac\u0131yla Normalle\u015fme Takvimi\u2019nde, i\u015f ortaklar\u0131m\u0131z olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz kirac\u0131lar\u0131m\u0131za da elimizden gelen deste\u011fi en \u00fcst seviyede sa\u011flama noktas\u0131ndaki kararl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bir kez daha ifade ediyoruz. Bunun gere\u011fi olarak pek \u00e7ok \u00fcyemiz tavsiye kararlar\u0131m\u0131z do\u011frultusunda kiras\u0131z d\u00f6neme ilaveten y\u00fczde 65\u2019lere varan d\u00f6nemsel kira indirimlerini i\u00e7eren destek paketlerini kirac\u0131lar\u0131 ile payla\u015ft\u0131lar. Bir kez daha alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek belirtmek isteriz ki; her bir \u00fcyemiz taraf\u0131ndan \u015fartlar\u0131n\u0131n elverdi\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde, her bir kirac\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6zelinde, en uygun destek paketinin olu\u015fturulmas\u0131 i\u00e7in m\u00fcmk\u00fcn olan t\u00fcm imkanlar\u0131n seferber edilmesini elzem g\u00f6r\u00fcyoruz. T\u00fcm \u00fcyelerimiz kendi ko\u015fullar\u0131n\u0131 sonuna kadar zorlayarak kirac\u0131lar\u0131na verecekleri destekleri en \u00fcst seviyeye ta\u015f\u0131mak i\u00e7in samimi bir gayret i\u00e7erisindedir. Bu samimi yakla\u015f\u0131m iyi g\u00fcnde de k\u00f6t\u00fc g\u00fcnde de ortak kaderi payla\u015fan i\u015f ortakl\u0131\u011f\u0131 anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n ve basiretli tacir olman\u0131n gere\u011fidir. Normalle\u015fme Takvimi\u2019nde, i\u015f ortaklar\u0131m\u0131z olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz kirac\u0131lar\u0131m\u0131z ile kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 fedakarl\u0131klar konusunda bundan evvel oldu\u011fu bundan sonra da diyalog i\u00e7erisinde olmay\u0131 \u00f6nemsiyoruz. Nitekim bu zamana dek bu giri\u015fimler neticesinde kirac\u0131lara ciddi destekler sa\u011flanm\u0131\u015f olup bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de ayn\u0131 iyi niyet ortam\u0131n\u0131n devam etmesini her iki tarafa da \u00f6neriyoruz. Sosyal ve ekonomik hayatta dayan\u0131\u015fmay\u0131 hakim k\u0131larak el ele vermemiz, i\u015flerimizi nas\u0131l b\u00fcy\u00fctece\u011fimize, istihdam\u0131 nas\u0131l art\u0131raca\u011f\u0131m\u0131za, m\u00fc\u015fterilerimize nas\u0131l daha iyi hizmet verece\u011fimize odaklanmam\u0131z gereken g\u00fcnlerden ge\u00e7iyoruz. Bizim bu \u00fclkenin ayd\u0131nl\u0131k yar\u0131nlar\u0131na inanan, g\u00fcvenen insanlar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrme sorumlulu\u011fumuz oldu\u011funa ve bunun i\u00e7in var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle \u00e7al\u0131\u015fmak, el uzatan\u0131n elinden tutmak gerekti\u011fine olan inanc\u0131m\u0131zla 01 Haziran\u2019da g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde ekonominin \u00e7arklar\u0131n\u0131 \u00e7evirmeye h\u0131z verece\u011fiz. \u00dclke ekonomisi ve \u00f6zellikle T\u00fcrk Organize Perakendecilik Sekt\u00f6r\u00fc i\u00e7in hayati \u00f6neme sahip AVM\u2019lerin b\u00fcnyesinde yer alan 58 Milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m de\u011ferine sahip olan ve 520 bin ki\u015fiye istihdam sa\u011flayan ekosistemi korumak i\u00e7in gerekli her t\u00fcrl\u00fc ad\u0131m\u0131 ataca\u011f\u0131z. Bu ad\u0131mlar kapsam\u0131nda ekosistemimize zarar verecek \u015fekilde bas\u0131nda AVMlere gidilmemesi y\u00f6n\u00fcnde mesnetsiz ifadelerin bir kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 da yap\u0131lan denetimlerde ortaya \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Bu nedenle 1 Haziran itibariyle t\u00fcm AVM\u2019lerin tam kadro ve t\u00fcm markalar\u0131 ile a\u00e7\u0131larak ekonomiye katk\u0131 sa\u011flama amac\u0131na destek olmas\u0131n\u0131 \u00f6nermekteyiz. Bu \u00e7er\u00e7evede Ramazan ay\u0131nda olmam\u0131z nedeniyle \u00f6nerilen esnek \u00e7al\u0131\u015fma saati uygulamas\u0131n\u0131n da her AVM \u00f6zelinde tekrar de\u011ferlendirilmesini, \u00e7al\u0131\u015fma saatinde, \u015fartlar\u0131n gerektirmesi halinde, kal\u0131c\u0131 olmamak kayd\u0131yla her iki taraf menfaatine en uygun saatin belirlenmesi hususunda da taraflar\u0131n i\u015fbirli\u011fi i\u00e7erisinde olmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131zca a\u00e7\u0131klanan ve h\u00fck\u00fcmetimizin, milletimizin, kamu ile \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn elbirli\u011fiyle hayata ge\u00e7irme kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011fu Normalle\u015fme Takvimi\u2019nin ikinci a\u015famas\u0131na yakla\u015f\u0131rken t\u00fcm haz\u0131rl\u0131k ve tedbirlerimizi \u00e7al\u0131\u015fan ve m\u00fc\u015fterilerimiz ile kamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zeterek hayata ge\u00e7irmekteyiz. 01 Haziran 2020 tarihinde ma\u011fazalar\u0131n\u0131 a\u00e7acak kirac\u0131lar\u0131m\u0131za bu s\u00fcre\u00e7te t\u00fcm imkanlar\u0131 en \u00fcst seviyede zorlayarak her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fin sa\u011flanmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz. Normalle\u015fme Takvimi\u2019nin t\u00fcm payda\u015flarca elbirli\u011fi ile y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi ve dayan\u0131\u015fman\u0131n hakim k\u0131l\u0131nmas\u0131 dile\u011fiyle; salg\u0131nla m\u00fccadelede canla ba\u015fla g\u00f6rev yapan ba\u015fta sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 olmak \u00fczere t\u00fcm kamu ve \u00f6zel sekt\u00f6r \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ile tedbirlere uyma konusunda gerekli hassasiyeti g\u00f6steren vatanda\u015flar\u0131m\u0131za m\u00fcte\u015fekkir oldu\u011fumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. \u00dclkemiz ve d\u00fcnyan\u0131n, salg\u0131n\u0131n\u0131n sosyal ve ekonomik hayat \u00fczerindeki olumsuz etkilerinden en k\u0131sa zamanda tamamen kurtulmas\u0131 en b\u00fcy\u00fck temennimizdir. Ramazan Bayram\u0131n\u0131n manevi ikliminin \u00fclkemize, \u0130slam alemine ve t\u00fcm d\u00fcnyaya bar\u0131\u015f, huzur, sa\u011fl\u0131k ve bereket getirmesini, bayram\u0131n gelecek g\u00fczel g\u00fcnlerin habercisi olmas\u0131n\u0131 diliyoruz. KORONAV\u0130R\u00dcS SON DAK\u0130KA HABERLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ!