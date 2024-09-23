Özet

Ayçiçekleri doğuya baktıklarında, daha büyük ve ağır tohumlar üretirler. Güneşin ve sıcaklığın etkisi, bu bitkilerin verimliliği üzerinde önemli bir rol oynar. Heliotropizm, ayçiçeklerinin büyüme stratejisinin temel bir parçasıdır.

Kaynak: Factsite