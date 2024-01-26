Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.169,89 %0,98
        DOLAR 30,3005 %0,09
        EURO 32,9558 %0,18
        ALTIN 1.969,65 %0,27
        FAİZ 43,42 %1,28
        GÜMÜŞ GRAM 22,35 %0,25
        BITCOIN 39.884,00 %-0,05
        GBP/TRY 38,5526 %0,02
        EUR/USD 1,0846 %0,06
        BRENT 82,43 %2,99
        ÇEYREK ALTIN 3.220,37 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağının gümrük vergisi oranlarında indirim - İş-Yaşam Haberleri

        Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağının gümrük vergisi oranlarında indirim

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 01:40 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağının gümrük vergisi oranlarında indirim
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergi oranları indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi için alındı. Buna göre, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bugün itibariyle yürürlüğe girecek olan kararın, 15 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

        Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada kararın; spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, piyasada arz ve talep şartları ile fiyat hareketlerinin doğru yönlendirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hasat döneminde yüksek gümrük vergileri uygulanarak çiftçilerimize gerekli korumanın sağlandığı ayçiçeği tohumunda; yerli tohum arz miktarının ve ayçiçeği yağı tüketiminin artacağı öngörülen dönemlerde, ayrıca kuraklık gibi iklim şartları ve küresel üretimde meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan oranda ve çiftçilerimizi olumsuz etkilemeyecek ölçüde bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı oluşmuştur. 2023 yılının ağır kuraklık şartlarının olumsuz etkilerine rağmen, ülkemizin halihazırda sahip olduğu ayçiçeği tohumu ve ham yağ stoku yeterli olmakla birlikte, bu yapılan düzenleme ile önümüzdeki yazın hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesinin devamını teminen gerekli aksiyon alınması amaçlanmıştır" denildi.

        AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA 100 BİN TON, HAM AYÇİÇEK YAĞINDA 250 BİN TON TARİFE KONTENJANI AÇILDI

        DHA'nın haberine göre; yapılan açıklamada; Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili sektör kuruluşları ile istişare yapılarak, çiftçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açıldığı da belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Cumhurbaşkanı kararı
        #haberler
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Habertürk Anasayfa